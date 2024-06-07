Про це повідомив директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн.
“Мінус дві нафтобази. Мільйони доларів у повітря”, — написав він.
Куюн додав, що від початку року відомо про 10 атакованих нафтосховищ.
Водночас він зазначив, що атаки не вплинуть на наявність пального в Україні.
У ніч на 7 червня сили ППО збили всі 5 крилатих ракет, а також 48 із 53 “шахедів”, якими російські окупанти атакували Україну. Їх знищили у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.
На Київщині від ранку гасили пожежу на промисловому обʼєкті, що виникла після нічних ракетних ударів окупантів. Її ліквідували лише о 17:00.
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