Унаслідок атаки росіян 7 червня під удари дронів потрапило дві нафтобази в Україні.

Про це повідомив директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн.

“Мінус дві нафтобази. Мільйони доларів у повітря”, — написав він.

Куюн додав, що від початку року відомо про 10 атакованих нафтосховищ.

Водночас він зазначив, що атаки не вплинуть на наявність пального в Україні.

У ніч на 7 червня сили ППО збили всі 5 крилатих ракет, а також 48 із 53 “шахедів”, якими російські окупанти атакували Україну. Їх знищили у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

На Київщині від ранку гасили пожежу на промисловому обʼєкті, що виникла після нічних ракетних ударів окупантів. Її ліквідували лише о 17:00.