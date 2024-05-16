Про це повідомив генеральний директор компанії “Yasno” Сергій Коваленко.
“На цю хвилину обмеження від Укренерго такі, що графіки будуть витримуватися. Якщо обмеження доведуть більші, як було сьогодні вночі та зранку, то вже буде без графіків”, — написав він, не уточнивши, про які населені пункти йдеться, але раніше з повідомлень Коваленка випливало, що електроенергію відключали у Києві та Дніпрі.
«Нам хронічно не вистачає генерації плюс імпорту для поточного рівня споживання», — писав тоді він.
Ковалнео закликав економити електроенергію.
Раніше 16 травня Укренерго повідомило, що сьогодні в усіх областях України діють графіки погодинних відключень. Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит. Споживачів закликають економно використовувати електроенергію у пікові години — приблизно з 17:00 до 23:00.
- Україна отримала понад 600 тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання після російських атак
- Увечері в Україні можуть ввести аварійні відключення електроенергії, — “Укренерго”
- Україна другий планує імпортувати рекордний обсяг електроенергії