Про це повідомив генеральний директор компанії “Yasno” Сергій Коваленко.

“На цю хвилину обмеження від Укренерго такі, що графіки будуть витримуватися. Якщо обмеження доведуть більші, як було сьогодні вночі та зранку, то вже буде без графіків”, — написав він, не уточнивши, про які населені пункти йдеться, але раніше з повідомлень Коваленка випливало, що електроенергію відключали у Києві та Дніпрі.

«Нам хронічно не вистачає генерації плюс імпорту для поточного рівня споживання», — писав тоді він.