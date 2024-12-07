Ввечері у суботу, 7 грудня, відомий готичний Собор Паризької Богоматері відкриє двері для відвідувачів. Храм перебував на реконструкції майже п'ять років після масштабної пожежі навесні 2019 року.

Про це повідомляє Reuters.

На відкритті Нотр-Даму очікується низка високопосадовців з різних країн, зокрема обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, британський принц Вільям та десятки глав держав і урядів, включаючи Президента України Володимира Зеленського.

Напередодні в офісі президента Франції повідомили, що через сильний вітер святкування будуть повністю проведені в соборі. Урочиста церемонія відкриття розпочнеться близько 19:00.

Як зазначає видання, над реконструкцією храму працювали цілодобово, протягом останніх п’яти років, тисячі досвідчених ремісників: теслярі, каменярі, майстри вітражів.

За даними Офісу президента Франції, на реконструкцію Паризького кафедрального собору було виділено понад 840 мільйонів євро. Після реконструкції ще залишилися кошти для подальших інвестицій у визначну пам’ятку не лише французької, а й світової архітектури.