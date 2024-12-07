Про це повідомляє Reuters.
На відкритті Нотр-Даму очікується низка високопосадовців з різних країн, зокрема обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, британський принц Вільям та десятки глав держав і урядів, включаючи Президента України Володимира Зеленського.
Напередодні в офісі президента Франції повідомили, що через сильний вітер святкування будуть повністю проведені в соборі. Урочиста церемонія відкриття розпочнеться близько 19:00.
Як зазначає видання, над реконструкцією храму працювали цілодобово, протягом останніх п’яти років, тисячі досвідчених ремісників: теслярі, каменярі, майстри вітражів.
За даними Офісу президента Франції, на реконструкцію Паризького кафедрального собору було виділено понад 840 мільйонів євро. Після реконструкції ще залишилися кошти для подальших інвестицій у визначну пам’ятку не лише французької, а й світової архітектури.
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