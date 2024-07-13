Президент України Володимир Зеленський 13 липня прибуде до Ірландії де, зустрінеться із прем’єр-міністром Саймоном Гаррісом. Наступного тижня він планує відвідати Британію.

Про це пише ВВС.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Харрісом в аеропорту Шеннона в суботу. Зустріч буде присвячена триваючому вторгненню Росії в Україну.

Очікується, що пан Харріс висловить свої співчуття громадянам України, загиблим на війні, та підтримає заявку України на членство в Європейському Союзі. Також він запропонує допомогу українським дітям, які переселилися до Росії та Білорусі та вступили до російських програм перевиховання з початку війни.

Пан Харріс також підтвердить членство Ірландії в міжнародній коаліції для повернення приблизно 20 000 дітей. Уряд Ірландії надав 250 мільйонів євро нелетальної військової допомоги Україні та прийняв понад 108 000 українців відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист.

Члени Сил оборони Ірландії також навчили українських військовослужбовців розмінуванню та догляду за жертвами на полі бою.