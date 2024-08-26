Атака на енергетичну інфраструктуру України 26 серпня може стати однією з наймасштабніших. Внаслідок цього обстрілу фахівці енергетичної галузі будуть змушені внести корективи до планів підготовки до зимового періоду.

Про це розповів на брифінгу в Медіацентрі — Україна член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко.

За його словами, наразі відсутні прогнози щодо можливих відключень електроенергії в найближчі місяці.

Як зазначав Бойко, оцінити наслідки комбінованої атаки РФ та повідомити українців про її результати можна буде через кілька годин після завершення обстрілу.

Під час ранкових обстрілів, що змусили “Укренерго” застосувати екстрені відключення по всій Україні, виникли труднощі, зокрема, у забезпеченні видачі потужностей, особливо на АЕС. Деякі регіони залишилися без світла, і такі заходи можуть бути як превентивними, так і спричиненими пошкодженнями.

До цієї атаки, за словами посадовця, в Україні не планувалося впровадження значних обмежень на електропостачання до кінця жовтня.

“Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак «мінус», і, відповідно, скоригувати плани з підготовки до зими”, — говорив Бойко.

Він зазначив, що наразі складно передбачити, як ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми та на здатність забезпечувати безперебійне електропостачання громадянам.

Юрій Бойко також повідомив, що після ракетної та дронової атаки 26 серпня змінилися умови щодо експорту електроенергії, який планувався ще минулого тижня.