Про це йдеться на сайті Північноатлантичного альянсу.
“Під час зустрічі союзники НАТО підтвердили свою підтримку Україні. Напад, який був спрямований на Дніпро, розглядається як чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення в Україні та залякати тих, хто підтримує Україну, оскільки вона захищається від незаконної та неспровокованої агресії Росії”, — йдеться в матеріалі.
В Альянсі також наголосили, що “розгортання цього потенціалу не змінить хід конфлікту і не стримає союзників по НАТО від підтримки України”.
У засіданні Ради, яке відбулося сьогодні, 26 листопада, брали участь високопоставлені українські військові у форматі онлайн. Зустріч проходила під головуванням чинного заступника генерального секретаря НАТО Бориса Руге.
Наступне засідання Ради Україна-НАТО має відбутися в межах зустрічі очільників МЗС країн Альянсу 3-4 грудня.
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