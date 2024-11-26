Під час зустрічі Ради Україна-НАТО союзники підтвердили свою підтримку Києва. В Альянсі заявили, що використання Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності не вплине на подальшу допомогу Україні.

Про це йдеться на сайті Північноатлантичного альянсу.

“Під час зустрічі союзники НАТО підтвердили свою підтримку Україні. Напад, який був спрямований на Дніпро, розглядається як чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення в Україні та залякати тих, хто підтримує Україну, оскільки вона захищається від незаконної та неспровокованої агресії Росії”, — йдеться в матеріалі.

В Альянсі також наголосили, що “розгортання цього потенціалу не змінить хід конфлікту і не стримає союзників по НАТО від підтримки України”.

У засіданні Ради, яке відбулося сьогодні, 26 листопада, брали участь високопоставлені українські військові у форматі онлайн. Зустріч проходила під головуванням чинного заступника генерального секретаря НАТО Бориса Руге.

Наступне засідання Ради Україна-НАТО має відбутися в межах зустрічі очільників МЗС країн Альянсу 3-4 грудня.