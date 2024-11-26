Про це йдеться на сайті Північноатлантичного альянсу.

“Під час зустрічі союзники НАТО підтвердили свою підтримку Україні. Напад, який був спрямований на Дніпро, розглядається як чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення в Україні та залякати тих, хто підтримує Україну, оскільки вона захищається від незаконної та неспровокованої агресії Росії”, — йдеться в матеріалі.

В Альянсі також наголосили, що “розгортання цього потенціалу не змінить хід конфлікту і не стримає союзників по НАТО від підтримки України”.

У засіданні Ради, яке відбулося сьогодні, 26 листопада, брали участь високопоставлені українські військові у форматі онлайн. Зустріч проходила під головуванням чинного заступника генерального секретаря НАТО Бориса Руге.

Наступне засідання Ради Україна-НАТО має відбутися в межах зустрічі очільників МЗС країн Альянсу 3-4 грудня.