Союзники по НАТО погодили військову допомогу Україні на 40 млрд євро, — Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейського дипломата, який коментував на умовах анонімності.
Співрозмовник у середу 3 липня сказав, що країни-члени Північноатлантичного альянсу погодили пропозицію генсека Єнса Столтенберга про фінансування на військову підтримку для України у наступному році обсягом 40 млрд євро.
Офіційно затвердити рішення мають на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня.
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