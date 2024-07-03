Союзники по НАТО погодили військову допомогу Україні на 40 млрд євро, — Reuters

Союзники у НАТО досягли згоди щодо фінансування на військову допомогу для України наступного року у розмірі 40 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейського дипломата, який коментував на умовах анонімності.

Співрозмовник у середу 3 липня сказав, що країни-члени Північноатлантичного альянсу погодили пропозицію генсека Єнса Столтенберга про фінансування на військову підтримку для України у наступному році обсягом 40 млрд євро.

Офіційно затвердити рішення мають на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня.