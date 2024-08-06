Зараз в Україні немає жодних ініціатив щодо зниження призовного віку нижче 25 років, хоча це питання періодично піднімають партнери Києва.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський під час брифінгу.

Як розповів Веніславський, наразі жодних ініціатив про зниження призовного віку на рівні Верховної Ради немає. Зокрема відповідні ідеї не висловлювались й представниками Генерального штабу Збройних сил України.

“Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу. Вони вважають, що вік 18-25 найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли активно воювати. Втім, на рівні нашої держави, на рівні виконавчої та законодавчої влади – жодних ініціатив немає, — додав він.