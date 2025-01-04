Американський солдат Метью Лівелсбергер, який загинув 1 січня від вибуху в Tesla Cybertruck біля Trump International Hotel в Лас-Вегасі, залишив записи, у яких назвав запланований вибух "дзвінком для пробудження”.

Про це пише The Associated Press.

Метью Лівелсбергер, 37-річний “зелений берет” із Колорадо-Спрінг, написав, що йому потрібно “очистити” свій розум “від братів”, яких він втратив, а також “звільнити себе від тягаря життів”, які він назбирав у житті

“Це не теракт, це тривожний дзвінок. Американці звертають увагу лише на видовища та насильство. Чи є кращий спосіб донести свою думку, ніж трюк із феєрверками та вибухівкою”, – написав Лівелсбергер.

У записах солдата згадуються також політичні теми, внутрішні та міжнародні проблеми, зокрема, й війна в Україні. В одному із записів він сказав, що США “смертельно хворі й прямують до краху”.

На думку правоохоронців, Лівелсбергер не мав зла щодо обраного президента США Дональда Трампа. В одній із заміток, які він залишив, він сказав, що країні необхідно “згуртуватися” навколо Трампа та генерального директора Tesla Ілона Маска.

“Хоча цей інцидент є більш публічним і більш сенсаційним, ніж зазвичай, зрештою, схоже, що це трагічний випадок самогубства за участю ветерана бойових дій із великими нагородами, який боровся з посттравматичним стресовим розладом та іншими проблемами”, — сказав спеціальний агент ФБР Спенсер Еванс.