Американські посадовці попереджають про можливу участь північнокорейських військових у боях проти України.

Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллера під час брифінгу.

Зазначається, що близько 10 тисяч військовослужбовців з Північної Кореї перебувають у Курській області Росії та можуть невдовзі долучитися до бойових дій.

Ця інформація надійшла після того, як держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що ще на початку тижня у регіоні було зафіксовано прибуття 8 тисяч солдатів КНДР.

“Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули до Курської області і можуть розпочати участь у боях найближчими днями”, – заявив Міллер.

Водночас американський посадовець не підтвердив інформацію про те, що північнокорейські солдати вже залучені у конфлікт проти України. Міллер додав, що у разі їхньої участі вони стануть законними військовими цілями.