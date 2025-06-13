Напад на військовослужбовця в Івано-Франківську: поліція розслідує інцидент

Про це інформують у Telegram-каналі поліції Івано-Франківської області

Вечір 13 червня 2025 року в Івано-Франківську став свідком нападу на військовослужбовця, коли двоє невідомих осіб атакували його та зникли з місця події. Постраждалого бійця терміново доставили до лікарні для отримання медичної допомоги.

Інформацію про цей інцидент оприлюднили у Telegram-каналі поліції Івано-Франківської області. Повідомлення про напад надійшло до правоохоронців о 21:20, після чого на місце події була направлена слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, що потерпілим є 33-річний мешканець Івано-Франківська, якого госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Наразі слідчі активно працюють над встановленням усіх обставин нападу та ідентифікацією нападників.

Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти будь-яку інформацію, яка може бути корисною для розслідування цього злочину.