Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР)

У Дніпрі військовослужбовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки постануть перед судом за продаж “захисту” від мобілізації для членів футбольної команди. Про це стало відомо з повідомлення Державного бюро розслідувань (ДБР).

Згідно з інформацією ДБР, військовий намагався залякати тренера місцевої аматорської футбольної команди мобілізацією, пропонуючи свою “допомогу” за дві тисячі гривень.

“Він стверджував, що має доступ до незаповнених бланків повісток з печатками та підписом військового комісара, які можуть ‘вберегти’ від призову, якщо їх показувати на блокпостах. Згодом він запропонував аналогічну ‘послугу’ для всієї футбольної команди, яка готувалася до виїзду на матч в інше місто.”

В результаті, військовослужбовець отримав від команди 35 тисяч гривень. Однак під час передачі коштів його затримали.

Слідство з’ясувало, що фігурант входив до групи оповіщення і разом з іншими працівниками ТЦК отримував повістки для вручення призовникам. Частину з цих повісток він привласнював і продавав за гроші.

Обвинувальний акт за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України вже направлено до суду. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.