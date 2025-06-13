Виживший пасажир Air India розповів про авіакатастрофу в Ахмедабаді

Про це він розповів індійському державному ЗМІ DD News, повідомляє ВВС Україна

Вішвашкумар Рамеш, єдиний пасажир, який вижив в авіакатастрофі Air India 12 червня в Ахмедабаді, Індія, поділився своєю неймовірною історією порятунку. Він розповів, як йому вдалося вибратися з-під уламків літака через зламаний аварійний люк.

Рамеш, який сидів на місці 11A рейсу Boeing 787, зміг втекти через аварійний вихід.

“Я зміг відстебнути ремінь безпеки, проштовхнутися ногами через цей отвір і виповзти.” – Вішвашкумар Рамеш

Він описав, що після зльоту світло в салоні почало мерехтіти, і раптом з’явилося відчуття, ніби літак завис у повітрі.

“Вогні почали мерехтіти зеленим і білим… раптово (літак) врізався в будівлю та вибухнув.” – Вішвашкумар Рамеш

Boeing 787-8 Dreamliner врізався у будівлю, що слугувала гуртожитком для студентів медичного коледжу та цивільної лікарні Бірамджі Джіджібхой. Проте частина літака, де сидів Рамеш, впала на землю і не зачепила будівлю.

“Я побачив отвір біля зламаних дверей салону і спробував вибратися через нього, і мені це вдалося. Ніхто не зміг вибратися з протилежного боку, тому що та частина літака врізалася в стіну.” – Вішвашкумар Рамеш

На відео, яке поширювали у соцмережах, видно, як Рамеш йде до машини швидкої допомоги на фоні диму. Він зізнався, що досі не може повірити у своє виживання.

“Я бачив, як люди вмирали на моїх очах – стюардеси та двоє людей поруч. На мить мені здалося, що я теж помру, але коли я розплющив очі та озирнувся, я зрозумів, що живий. Я досі не можу повірити, як я вижив. Я виповз з-під уламків.” – Вішвашкумар Рамеш

Доктор Дхавал Гаметі, який лікує Рамеша, повідомив, що пасажир був дезорієнтований і мав численні травми, але його життю нічого не загрожує.

Вішвашкумар Рамеш – бізнесмен, який народився в Індії, але з 2003 року проживає у Великій Британії. Він має дружину та чотирирічного сина. На борту літака також був його брат Аджай.

Деталі авіакатастрофи в Ахмедабаді

12 червня літак Boeing 787 вилетів з аеропорту Ахмедабада до Лондона, але не набравши висоту, розбився поблизу житлових приміщень медичного коледжу. На борту перебували 242 людини: 169 громадян Індії, 53 громадянина Великої Британії, сім португальців та один канадець.

Серед загиблих – колишній двічі головний міністр індійського штату Гуджарат Віджай Рупані. Згодом стало відомо, що єдиним вцілілим став Вішвашкумар Рамеш.

Щонайменше 50 студентів медичного коледжу Ахмедабада були госпіталізовані після падіння літака на студмістечко, двоє з них перебувають у критичному стані.

За інформацією поліції, загальна кількість загиблих унаслідок катастрофи становить щонайменше 290 осіб.