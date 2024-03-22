Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Перебуваючи на «посаді», фігурант виконував вказівки кремля щодо масового залучення місцевих школярів до російської мілітарної організації «Юнармія». Для цього Селімов очолював кримську «філію юнармійців», яка готує завербованих дітей до війни проти України.

За даними СБУ, у стінах цього закладу ідеологічно обробляють школярів проти України та навчають тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку учнів.

За даними слідства, фігурант Селімов став одним з місцевих «рупорів» кремля, які публічно виступають на підтримку Путіна у війні. Тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності.