Рідкісні реліквії Наполеона на аукціоні Sotheby's у Парижі

Про це пише Art News.

Аукціонний дім Sotheby’s анонсував продаж рідкісних реліквій Наполеона I Бонапарта, який відбудеться 25 червня в Парижі. Ця подія обіцяє стати однією з найзначніших у світі антикваріату, адже на торги буде представлена колекція, що містить предмети, пов’язані з імператором.

На аукціоні виставлять близько ста лотів з приватної колекції відомого французького антиквара П’єра-Жана Шаленсона. Серед експонатів можна буде побачити імперські меблі, старовинні картини та особисті речі, які відображають внутрішній світ Наполеона Бонапарта.

Представники Sotheby’s підкреслюють, що ця колекція є яскравим свідченням історії, що охоплює як військові подвиги, так і інтимні моменти життя імператора, поєднуючи політичну владу, розкіш та людські амбіції.

Серед найцінніших лотів – культовий капелюх Наполеона, вартість якого оцінюється в 800 тисяч євро. Також на аукціоні будуть представлені меч і палиця герольда, які використовувалися під час коронації імператора в 1804 році в Нотр-Дам де Парі, їхня вартість складає 400 тисяч євро.

Особисту печатку Наполеона, виготовлену з золота та чорного дерева, можна буде придбати за приблизно 250 тисяч євро. Для справжніх поціновувачів історії також будуть представлені панчохи генерала та його розкладне ліжко.

Цей аукціон – унікальна можливість заглибитися в життя та спадщину однієї з найвпливовіших постатей в історії світу.