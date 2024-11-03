Про це пише Politico.
“Цього разу вони використовували нову методику опитування з величезною вибіркою, яка, на думку деяких, точніша за будь-що, що зараз широко використовується в американській політиці, — і попередньо передбачають перемогу Камали Гарріс”, — йдеться у повідомленні.
Focaldata, британська соціологічна компанія, опитала понад 31 000 виборців у Сполучених Штатах Америки протягом останнього місяця для MRP — інноваційного типу дослідження, яке стало впливовим у Британії в останні роки. Результатами соціологи поділилися ексклюзивно з Politico.
Поєднуючи результати MRP-опитування з результатами свого масштабного онлайн-опитування у “хитких” штатах, Focaldata оцінює, що Гарріс, ймовірно, переможе у Мічигані з перевагою майже в 5 пунктів, у Неваді – з перевагою у близько двох пунктів та з невеликою перевагою у Пенсильванії та Вісконсині.
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