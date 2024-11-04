Уперше з початку повномасштабної війни зафіксовано зниження частки українців, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Однак більшість респондентів (63%) все ще підтримують цю позицію.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування, проведене з 20 вересня по 3 жовтня 2024 року, показало, що 15% опитаних готові терпіти війну декілька місяців, а 4% — пів року. Порівняно з лютим 2024 року, зросла частка тих, хто готовий терпіти війну один рік — з 3% до 6%. Таким чином, 69% українців готові терпіти війну протягом відносно довгого періоду.

Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалися: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про 1 рік). У цей же період про більш короткий власний запас міцності (декілька місяців-пів року) говорили 18-21%.

Між лютим і жовтнем 2024 року соціологи вперше фіксують зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що, незважаючи на зростаючу втому та об’єктивні труднощі, більшість українців все ще налаштовані боротися стільки, скільки буде потрібно.