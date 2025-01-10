Ілон Маск планує встановити нову плату за реєстрацію в соцмережі X (раніше – Twitter) в розмірі 8 доларів. Цей крок направлений начебто для боротьби з ботами.

Про це пише видання Fortune із посиланням на джерела, близькі до компанії.

Наразі реєстрація в X, як і в будь-якій іншій соцмережі, безкоштовна. Однак незабаром все може змінитися. Соціальна мережа планує стягувати з кожного нового користувача по 8 доларів тільки за створення акаунта. Платна реєстрація може з’явитися по всьому світу вже в лютому поточного року, передають ЗМІ.

Нові користувачі, які не сплатять за реєстрацію, зможуть користуватися соцмережею тільки в режимі читання, а функція публікації постів та коментування дописів інших користувачів буде заблокована.

У якості бонуса за платну реєстрацію користувач отримає підписку X Premium, яка окремо коштує $8. Вона прибирає всю рекламу з сервісу, розширює можливості вбудованої нейромережі Grok і додає синю галочку.

Передбачається, що введення платних реєстрацій потрібне для боротьби з фейковими акаунтами й ботами. Ця функція розроблялася “місяцями”. З 2023 року X тестує подібну новацію в Новій Зеландії та на Філіппінах, де користувачам пропонується сплачувати 1 долар на рік за повноцінне користування соцмережею, інакше доступним буде лише режим читання.

Окрім платних реєстрацій, Ілон Маск планує ввести ще одне нововведення в X. Йдеться про приховування дати та часу публікації постів, що відображаються у стрічці. На його думку, це поліпшить і очистить інтерфейс соцмережі. Однак дату та час публікації все-таки можна буде побачити, натиснувши на сам пост, а ось під час перегляду стрічки ці дані будуть приховані.