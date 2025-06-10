Лі Чже Мьон і Сі Цзіньпін домовились про співпрацю між Південною Кореєю та Китаєм

Як пише медіа Reuters

Лі Чже Мьон, новообраний президент Південної Кореї, нещодавно провів свою першу телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Під час цієї бесіди президенти обох країн домовились про поглиблення співпраці в таких важливих сферах, як економіка, культура та безпека на Корейському півострові.

Цю інформацію підтвердив офіс Лі Чже Мьона, зазначивши, що президент Південної Кореї звернувся до Сі Цзіньпіна з проханням про підтримку в процесі денуклеаризації регіону та забезпеченні миру.

У відповідь на це, китайський лідер запевнив, що Китай готовий активно долучитися до вирішення цих важливих питань, які мають спільне значення для обох країн.

“Пекін і Сеул мають поважати інтереси один одного та розвивати відносини у правильному напрямку.” – Сі Цзіньпін

Лі Чже Мьон вступив на посаду 4 червня, після перемоги на виборах, що відбулися внаслідок імпічменту попереднього президента Юн Сок Йоля, який намагався ввести воєнний стан. Після інавгурації новий президент вже встиг провести телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

Згідно з даними Reuters, Китай залишається найбільшим торговельним партнером Південної Кореї. Відносини між двома країнами покращилися після періоду напруженості у 2017 році, коли Сеул погодився на розміщення американської системи протиракетної оборони, що викликало негативну реакцію з боку Пекіна.

Хоча Лі Чже Мьон підтримує союз зі США, він також прагне покращити відносини з Китаєм і Північною Кореєю. Він усвідомлює важливу роль Китаю в регіоні, намагаючись уникати жорстких заяв щодо конфліктних тем, зокрема ситуації навколо Тайванської протоки.