Південна Корея засуджує військову допомогу КНДР Росії у війні проти України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї висловило стурбованість через рішення Північної Кореї відправити додаткові війська до Росії, назвавши це явним порушенням санкцій ООН. Цю інформацію підтверджує агентство Reuters.

У заяві відомства підкреслюється, що така співпраця між Пхеньяном і Москвою суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН і становить серйозну загрозу міжнародній безпеці.

Сеул закликав до термінового припинення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, акцентуючи на важливості дотримання міжнародного права.

Згідно з попередніми повідомленнями ЗМІ, КНДР планує відправити до 6 000 військових інженерів до російського регіону Курськ, серед яких 5 000 військових будівельників і 1 000 саперів.

Військова участь КНДР у конфлікті в Україні

У 2024 році КНДР та Росія уклали угоду про партнерство, що охоплює сфери оборони та озброєння. У травні 2025 року лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив, що Північна Корея відправила своїх військових до Росії для участі у війні проти України.

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже направила до Росії 1 500 своїх спецназівців і планує залучити до війни проти України 12 тисяч військових. Однак Північна Корея спростувала ці звинувачення, назвавши їх “безпідставними чутками”.

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея “фактично включилась” у війну проти України. 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулись “перші зіткнення”.

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон двох військових з Північної Кореї у Курській області. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до цих полонених. У Південній Кореї висловили готовність забрати полонених солдат КНДР, визнаючи всіх жителів КНДР своїми громадянами.

28 квітня 2025 року КНДР вперше підтвердила, що відправила своїх військових для участі у бойових діях проти України, заявивши про “відбиття українського нападу” в Курській області Росії.

Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ про відправлення підрозділів збройних сил Північної Кореї до Росії відповідно до статті 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, укладеного між Росією та КНДР у 2024 році.

26 квітня 2025 року начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов оголосив про звільнення території Курської області РФ і відзначив військових КНДР, що стало першим офіційним визнанням їхньої участі у війні проти України з боку російської влади.