Позачергові президентські вибори в Південній Кореї 2025: політична криза та кандидати

Про це повідомляє Reuters.

3 червня 2025 року в Південній Кореї стартували позачергові президентські вибори, які проходять на фоні політичної кризи, викликаної спробою колишнього президента Юн Сук Йоля ввести воєнний стан. Виборчі дільниці відкрилися о 6:00 ранку за місцевим часом і працюватимуть до 20:00.

Згідно з даними Національної виборчої комісії, станом на 11:00 ранку на 14 295 виборчих дільницях проголосувало 8,1 мільйона осіб, що становить трохи більше 18% від загальної кількості зареєстрованих виборців – 44,39 мільйона. Більше третини виборців вже скористалися можливістю проголосувати достроково тиждень тому.

Серед основних кандидатів на пост президента виділяються Лі Чже Мьон – лідер Демократичної партії та колишній губернатор провінції Кьонгі, який має 49% підтримки в опитуваннях; Кім Мун Су – кандидат від консервативної партії “Сила народу” з приблизно 35% підтримки; та Лі Чун Сок – лідер новоствореної Реформаторської партії, який має близько 11% підтримки.

Усі кандидати вже проголосували на дострокових виборах минулого тижня. Після голосування Лі Чже Мьон підкреслив важливість “нового початку” для країни та пообіцяв створити Міністерство клімату та енергетики, а також реформувати Міністерство гендерної рівності для забезпечення рівних прав усім громадянам.

Результати екзит-полів, проведених трьома телевізійними каналами, будуть оголошені після закриття виборчих дільниць. Підрахунок голосів розпочнеться з машинного сортування бюлетенів, після чого результати будуть перевірені вручну тричі.

Офіційне затвердження результатів Національною виборчою комісією очікується в середу, після чого відбудеться інавгурація нового президента. Ці вибори стали другими в історії Південної Кореї після імпічменту президента – перші відбулися у травні 2017 року після усунення Пак Кин Хє за корупцію та зловживання владою.

Передумови політичної кризи та воєнний стан

3 грудня 2024 року президент Юн Сук Йоль оголосив воєнний стан у країні, звинувативши опозицію у контролі парламенту та паралізації роботи уряду “антидержавною діяльністю”. Проте вже через шість годин воєнний стан було скасовано.

5 грудня президент оголосив про відставку міністра оборони Кім Йон Хьона, який взяв на себе відповідальність за запровадження воєнного стану. 14 грудня парламент вдруге схвалив імпічмент Юн Сук Йоля, підтриманий 204 депутатами.

У січні 2025 року колишнього президента затримали за оголошення воєнного стану, а суд Сеула видав ордер на його арешт. 8 березня 2025 року Юн вийшов із в’язниці після скасування арешту.

На початку квітня суд остаточно усунув Юн Сук Йоля з посади президента, що стало підґрунтям для проведення нинішніх позачергових виборів.