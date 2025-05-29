Президентські вибори 2025 у Південній Кореї: рекордне дострокове голосування та політична криза

Про це пише Reuters.

29 травня 2025 року в Південній Кореї стартувало дострокове голосування на президентських виборах. Вже в перші години на виборчі дільниці прийшли понад 3 мільйони виборців, що стало рекордом у порівнянні з попередніми виборами. Цю інформацію підтверджують дані, опубліковані агентством Reuters.

Згідно з опитуваннями Gallup Korea, лідером виборчих перегонів є Лі Дже Мьон, кандидат від Ліберальної Демократичної партії, який до початку заборони на публікацію результатів опитувань мав підтримку 49% виборців.

Лі Дже Мьон, під час голосування на дільниці в Сеулі, висловив свої наміри щодо майбутнього країни. Він підкреслив, що Південній Кореї потрібен “новий початок” і пообіцяв створити Міністерство клімату та енергетики, а також реформувати Міністерство гендерної рівності для забезпечення рівних прав для всіх громадян.

На другому місці в рейтингу кандидатів знаходиться Кім Мун Су від консервативної Партії народної влади, який отримав підтримку 35% опитаних. Кім намагався скоротити відставання з початку кампанії, але не зміг домовитися про об’єднання з Лі Джун Соком, ще одним консерватором, який має 11% підтримки.

Усі троє основних кандидатів вже проголосували. Лі Джун Сок, кандидат від Партії нових реформ, також взяв участь у достроковому голосуванні на дільниці в Хвасоні.

Вибори проходять на фоні політичної нестабільності в країні, що виникла після невдалої спроби колишнього президента Юн Сук Йоля ввести воєнний стан. Основне голосування заплановане на 3 червня.

Політична криза в Південній Кореї

3 грудня 2024 року президент Юн Сук Йоль оголосив про введення воєнного стану, звинувативши опозицію у контролі парламенту та паралізації роботи уряду. Проте через шість годин він скасував це рішення. Після цього, 5 грудня, президент звільнив міністра оборони Кім Йон Хьона, який відповідав за запровадження воєнного стану.

14 грудня парламент Південної Кореї ухвалив імпічмент президента Юн Сук Йоля, підтримавши його 204 депутати. 15 січня правоохоронці затримали усуненого президента за оголошення воєнного стану, а через три дні суд видав ордер на його арешт. Юн був затриманий, але 8 березня 2025 року вийшов з в’язниці після скасування арешту.

На початку квітня суд остаточно усунув Юна з посади президента, що стало важливим етапом у політичному житті країни.