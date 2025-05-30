Лі Чже Мьон пропонує зміни до конституції перед виборами в Південній Кореї

Про це він заявив 30 травня під час виступу на YouTube, передає Reuters.

Лі Чже Мьон, кандидат у президенти Південної Кореї від лівих сил, висловився за необхідність внесення змін до конституції, щоб ускладнити процес запровадження воєнного стану. Цю заяву він зробив 30 травня під час свого виступу на YouTube, повідомляє Reuters.

Ця пропозиція була озвучена напередодні дострокових президентських виборів, які відбудуться 3 червня. Лі та його Демократична партія закликали виборців активно голосувати, щоб покласти край політичній кризі, що триває з грудня, коли тодішній президент Юн Сок Йоль намагався ввести воєнний стан.

“Наш авторитет упав, але такі речі (як воєнний стан) все ще трапляються. Ми маємо зробити це неможливим на системному рівні”, – сказав Лі.

Лі пропонує, щоб запровадження воєнного стану вимагало затвердження парламентом протягом 24 годин. Серед його пріоритетів також є подолання кризи, економічне зростання та єдність нації.

Крім того, кандидат запропонував призначити спеціального прокурора для розслідування інциденту з воєнним станом у грудні. Він також закликав до поблажливості щодо військових, які не поспішали виконувати накази.

Явка на дострокових виборах зростає: станом на п’ятницю до 18:00 за місцевим часом проголосували 34,74% виборців, що є другим найвищим показником в історії спостережень.

Голова виборчої кампанії Демпартії Юн Йо Джун зазначив, що ці вибори мають “поставити країну на правильний шлях, аби трагедія Юна Сок Йоля більше ніколи не повторилась”.

Дострокові президентські вибори у Південній Кореї: деталі

Президентські вибори в Південній Кореї заплановані на 3 червня 2025 року. Ці позачергові вибори були призначені після імпічменту та усунення з посади президента Юн Сок Йоля через спробу запровадження воєнного стану в грудні 2024 року. Відповідно до конституції, вибори мають відбутися протягом 60 днів після звільнення посади президента.

Основні кандидати на виборах:

Лі Чже Мьон (Lee Jae-myung) – лідер Демократичної партії, колишній губернатор провінції Кьонгі. Він відомий своєю популістською риторикою та обіцянками економічного зростання, лідирує в опитуваннях з 49% підтримки.

(Lee Jae-myung) – лідер Демократичної партії, колишній губернатор провінції Кьонгі. Він відомий своєю популістською риторикою та обіцянками економічного зростання, лідирує в опитуваннях з 49% підтримки. Кім Мун Су (Kim Moon-soo) – кандидат від консервативної партії “Сила народу”, колишній губернатор провінції Кьонгі та міністр праці, має близько 35% підтримки.

(Kim Moon-soo) – кандидат від консервативної партії “Сила народу”, колишній губернатор провінції Кьонгі та міністр праці, має близько 35% підтримки. Лі Чун Сок (Lee Jun-seok) – лідер новоствореної Реформаторської партії, колишній голова “Сили народу”, має приблизно 11% підтримки.

Вибори проходять на фоні політичної кризи, викликаної спробою президента Юна запровадити воєнний стан, що призвело до його імпічменту. Це вже другі вибори в історії Південної Кореї після імпічменту президента. Перші такі вибори відбулися після імпічменту президента Пак Кин Хє 9 травня 2017 року, коли Верховний суд звинуватив його в корупції та зловживанні владою.