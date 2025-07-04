Південна Корея інвестує 10 млн доларів в інфраструктуру України

Про це повідомили у Мінекономіки

У рамках нової програми економічного партнерства, уряд Південної Кореї виділить 10 мільйонів доларів на реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні. Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві економіки України.

Київ і Сеул розпочали спільну ініціативу під назвою програма економічного інноваційного партнерства (Economic Innovation Partnership Program, EIPP), яка буде реалізовуватися протягом наступних чотирьох років.

Ця програма передбачає надання стратегічних консультацій, розробку проєктів та проведення передпроєктних досліджень, що сприятимуть довгостроковому економічному співробітництву між двома країнами. В рамках програми планується реалізація до 25 ініціатив, які координуватиме державна корпорація закордонної інфраструктури та розвитку міст (KIND) з боку Південної Кореї.

У Міністерстві економіки підкреслили, що KIND вже більше двох років займається реалізацією проєктів з відновлення в Україні. Серед них – генеральний план транспорту Київської області, плани реконструкції та відновлення українських аеропортів, а також реновація залізничної інфраструктури та інші проєкти, що реалізуються за участі міст і муніципалітетів.

Додатково, KIND готова взяти участь у генеральному плануванні індустріальних парків в Україні та працювати над зменшенням ризиків для інвесторів.