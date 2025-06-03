Президентські вибори в Південній Кореї 2025: Лі Чже Мьон перемагає

Проце повідомлює Yonhap news agency
3 червня 2025 року в Південній Кореї відбулися президентські вибори, які стали важливим етапом у відповідь на політичну кризу, викликану спробою колишнього президента Юн Сук Йоля ввести воєнний стан. За попередніми результатами екзитполів, перемогу здобуває опозиційний кандидат Лі Чже Мьон.
Згідно з даними агентств Yonhap та Associated Press, опитування, проведене JTBC, показує, що Лі Чже Мьон отримує 50,6% голосів, тоді як його суперник Кім Мун Су, представник консервативної партії “Сила народу”, має 39,4% підтримки.
Спільний екзитпол, організований телеканалами KBS, MBC та SBS, підтверджує лідерство Лі Чже Мьона з результатом 51,7% проти 39,3% у Кіма Мун Су.
Виборча комісія Південної Кореї наразі займається підрахунком голосів. За обробкою 50% бюлетенів, кандидат від ліберальної Демократичної партії Лі Чже Мьон набирає понад 48% голосів, а його опонент – близько 42%.
Підрахунок голосів завершиться вранці 4 червня, після чого виборча комісія оголосить офіційні результати. Оскільки ці вибори були достроковими через відставку Юн Сук Йоля, новообраний президент вступить на посаду негайно, без очікування інавгурації.
“Я зроблю все можливе, щоб виконати доручену мені велику відповідальність і місію, аби не виправдати очікувань нашого народу.”
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