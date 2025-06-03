Президентські вибори в Південній Кореї 2025: Лі Чже Мьон перемагає

Проце повідомлює Yonhap news agency

3 червня 2025 року в Південній Кореї відбулися президентські вибори, які стали важливим етапом у відповідь на політичну кризу, викликану спробою колишнього президента Юн Сук Йоля ввести воєнний стан. За попередніми результатами екзитполів, перемогу здобуває опозиційний кандидат Лі Чже Мьон.

Згідно з даними агентств Yonhap та Associated Press, опитування, проведене JTBC, показує, що Лі Чже Мьон отримує 50,6% голосів, тоді як його суперник Кім Мун Су, представник консервативної партії “Сила народу”, має 39,4% підтримки.

Спільний екзитпол, організований телеканалами KBS, MBC та SBS, підтверджує лідерство Лі Чже Мьона з результатом 51,7% проти 39,3% у Кіма Мун Су.

Виборча комісія Південної Кореї наразі займається підрахунком голосів. За обробкою 50% бюлетенів, кандидат від ліберальної Демократичної партії Лі Чже Мьон набирає понад 48% голосів, а його опонент – близько 42%.

Підрахунок голосів завершиться вранці 4 червня, після чого виборча комісія оголосить офіційні результати. Оскільки ці вибори були достроковими через відставку Юн Сук Йоля, новообраний президент вступить на посаду негайно, без очікування інавгурації.