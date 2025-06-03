Позачергові президентські вибори в Південній Кореї 2025: перемога Лі Чже Мьона

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3 червня 2025 року в Південній Кореї відбулися позачергові президентські вибори, які були скликані після імпічменту президента Юн Сок Йоля. Його усунення з посади стало наслідком спроби запровадження воєнного стану в грудні 2024 року.

Згідно з інформацією агентств Yonhap та Reuters, перемогу на виборах здобув кандидат від Демократичної партії Лі Чже Мьон, який отримав понад 49% голосів. Його основний суперник, консерватор Кім Мун Су, набрав більше 41% голосів.

Явка виборців склала близько 80%, що є найвищим показником з 1997 року. Ці вибори проходили на фоні політичної кризи, викликаної спробою Юн запровадити воєнний стан, що й призвело до його імпічменту.

Лі Чже Мьон, лідер Демократичної партії та колишній губернатор провінції Кьонгі, відомий своєю популістською риторикою та обіцянками щодо економічного зростання. Його опонентом був Кім Мун Су, кандидат від консервативної партії “Сила народу”, який також має досвід роботи губернатором провінції Кьонгі та міністром праці.