Арешт колишнього президента Південної Кореї Юн Сук Йоля через спробу воєнного стану

Про це повідомляє Yonhap

10 липня 2025 року суд Сеула видав ордер на арешт колишнього президента Південної Кореї Юн Сук Йоля. Це сталося у зв’язку з його невдалою спробою запровадження воєнного стану, що призвело до повторного затримання політика. Інформацію про це оприлюднила агенція Yonhap.

Старший суддя Центрального районного суду Сеула ухвалив рішення про арешт, враховуючи ризик знищення доказів з боку колишнього президента, на що вказав спеціальний прокурор.

Спеціальна прокуратура висунула п’ять основних звинувачень, серед яких порушення прав членів Кабінету міністрів. Зокрема, Юн викликав лише обраних членів на зустріч, що відбулася перед оголошенням воєнного стану 3 грудня.

Юн Сук Йоль та його адвокати заперечили всі звинувачення під час слухання, після чого колишнього президента доставили до Сеульського центру утримання під вартою, де він чекав на рішення суду.

Серед звинувачень також є створення фальшивого документа про оголошення воєнного стану, який Юн намагався використати для легітимізації своїх дій. Він доручив підписати цей документ тодішньому прем’єр-міністру Хан Док Су та міністру оборони Кім Йон Хьону, перш ніж відмовитися від нього.

Додаткові звинувачення включають вказівки речнику президента з питань іноземної преси поширювати неправдиві заяви, а також спроби перешкодити затриманню Юна слідчими на початку січня. Також йому закидають наказ видалити записи дзвінків з захищених телефонів, які використовували три військові командира.

Це вже другий арешт Юна. Перший раз він був затриманий у січні, коли ще перебував на посаді, але згодом суд задовольнив його прохання про скасування арешту, що призвело до його звільнення в березні.

Запровадження воєнного стану в Південній Кореї

3 грудня 2024 року Юн Сук Йоль оголосив про запровадження воєнного стану в країні, звинувативши опозицію у контролі парламенту та паралізуванні роботи уряду “антидержавною діяльністю”. Проте через шість годин він скасував це рішення.

5 грудня президент звільнив міністра оборони Кім Йон Хьона, який взяв на себе відповідальність за запровадження воєнного стану. 14 грудня парламент Південної Кореї з другої спроби ухвалив імпічмент Юна, підтримавши його 204 голосами.

15 січня правоохоронці затримали Юна за оголошення воєнного стану, а через три дні окружний суд Сеула видав ордер на його арешт. 8 березня 2025 року Юн вийшов з в’язниці після скасування арешту.

На початку квітня суд остаточно усунув Юна Сук Йоля з посади президента.