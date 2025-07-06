Арешт колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля через воєнний стан

Як повідомляє агентство Yonhap

6 липня спеціальний прокурор Чо Ін Сок подав запит на арешт колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Це сталося в рамках розслідування, яке стосується оголошення воєнного стану 3 грудня минулого року, згідно з інформацією агентства Yonhap.

У запиті прокурора йдеться про підозри у зловживанні владою, фальсифікації службових документів, перешкоджанні виконанню спеціальних обов’язків та порушенні закону про президентську безпеку. Офіційні причини для арешту поки що не розголошуються. Команда Юна охарактеризувала дії прокуратури як “надмірні та необґрунтовані”, акцентуючи на відсутності доказів.

Юн був затриманий 15 січня після трьох ігнорувань викликів антикорупційного органу. Після 52 днів утримання суд дозволив йому вийти на свободу 8 березня. За даними слідства, Юн міг віддати наказ про знищення службових записів та скликав екстрене засідання уряду для легалізації воєнного стану.

Також розслідується, чи віддавав він наказ про використання дронів над Пхеньяном для створення підстав для запровадження надзвичайного режиму. Звинувачення у державній зраді поки що не включено до запиту, оскільки розслідування триває.

Оголошення воєнного стану у Південній Кореї

3 грудня 2024 року Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у Південній Кореї, звинувативши опозицію у контролі парламенту та паралізації роботи уряду “антидержавною діяльністю”. Проте через шість годин воєнний стан було скасовано.

5 грудня міністр оборони Кім Йон Хьон подав у відставку, взявши на себе відповідальність за запровадження воєнного стану. 14 грудня парламент вдруге схвалив імпічмент Юна, підтримавши рішення 204 депутатами.

15 січня правоохоронці затримали усуненого президента за оголошення воєнного стану, а через три дні окружний суд Сеула видав ордер на його арешт. Хоча Юна затримали, 8 березня 2025 року його звільнили, оскільки арешт було скасовано.

На початку квітня суд остаточно усунув Юна з посади президента, що стало важливим етапом у політичному житті країни.