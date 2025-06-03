Позачергові президентські вибори в Південній Кореї 2025: політична криза та кандидати

Про це повідомляє Reuters.

3 червня 2025 року в Південній Кореї стартували позачергові президентські вибори, які проходять на фоні політичної кризи, викликаної спробою колишнього президента Юн Сук Йоля ввести воєнний стан. Виборчі дільниці відкрилися о 6:00 ранку за місцевим часом і працюватимуть до 20:00.

Згідно з даними Національної виборчої комісії, станом на 11:00 ранку на 14 295 виборчих дільницях проголосувало 8,1 мільйона осіб, що становить трохи більше 18% від загальної кількості зареєстрованих виборців, яка складає 44,39 мільйона. Більше третини виборців вже скористалися можливістю проголосувати достроково минулого тижня.

Серед основних кандидатів на пост президента:

Лі Чже Мьон – лідер Демократичної партії та колишній губернатор провінції Кьонгі, відомий своєю популістською риторикою та обіцянками економічного зростання. Він лідирує в опитуваннях з 49% підтримки.

– лідер Демократичної партії та колишній губернатор провінції Кьонгі, відомий своєю популістською риторикою та обіцянками економічного зростання. Він лідирує в опитуваннях з 49% підтримки. Кім Мун Су – кандидат від консервативної партії “Сила народу”, колишній губернатор провінції Кьонгі та міністр праці, має близько 35% підтримки.

– кандидат від консервативної партії “Сила народу”, колишній губернатор провінції Кьонгі та міністр праці, має близько 35% підтримки. Лі Чун Сок – лідер новоствореної Реформаторської партії, колишній голова “Сили народу”, отримує приблизно 11% підтримки.

Усі кандидати вже проголосували на дострокових виборах минулого тижня. Після голосування Лі Чже Мьон підкреслив важливість “нового початку” для країни та пообіцяв створити Міністерство клімату та енергетики, а також реформувати Міністерство гендерної рівності для забезпечення рівних прав усім громадянам.

Результати екзит-полів, проведених трьома телевізійними каналами, будуть оголошені після закриття виборчих дільниць. Підрахунок голосів розпочнеться з машинного сортування бюлетенів, після чого результати тричі перевірять вручну члени виборчої комісії.

Офіційне затвердження результатів Національною виборчою комісією очікується в середу, а вже за кілька годин відбудеться інавгурація новообраного президента. Це вже другі вибори в історії Південної Кореї, які проходять після імпічменту президента. Перші відбулися 9 травня 2017 року після усунення Пак Кин Хє, звинуваченої у корупції та зловживанні владою.

Політична криза та оголошення воєнного стану

3 грудня 2024 року президент Юн Сук Йоль оголосив про введення воєнного стану, звинувативши опозицію у контролі парламенту та паралізації роботи уряду “антидержавною діяльністю”. Проте через шість годин він скасував це рішення.

5 грудня президент оголосив про відставку міністра оборони Кім Йон Хьона, який взяв на себе відповідальність за запровадження воєнного стану. 14 грудня парламент вдруге підтримав імпічмент Юн Сук Йоля, за що проголосували 204 депутати.

15 січня правоохоронці затримали усуненого президента за оголошення воєнного стану, а через три дні окружний суд Сеула видав ордер на його арешт. Юн був затриманий, але 8 березня 2025 року його звільнили, скасувавши арешт.

На початку квітня суд остаточно усунув Юн Сук Йоля з посади президента, завершивши тривалу політичну кризу.