Спільні повітряні навчання Південної Кореї, США та Японії проти загроз КНДР

Про це повідомили Військово-повітряні сили Південної Кореї, пише Yonhap News.

18 червня Південна Корея, Сполучені Штати Америки та Японія провели спільні повітряні навчання, спрямовані на зміцнення тристоронньої співпраці у сфері безпеки для протидії загрозам з боку Північної Кореї (КНДР). Про це повідомили Військово-повітряні сили Південної Кореї, згідно з інформацією Yonhap News.

Ці навчання стали першим спільним повітряним маневром трьох країн після вступу на посаду президента Лі Дже Мена на початку червня. Востаннє подібні навчання за участю американських бомбардувальників B-1B відбулися 15 січня.

Згідно з даними ВПС, навчання проходили над водами біля південного острова Чеджу. У них взяли участь два південнокорейські винищувачі F-15K, шість американських винищувачів F-16 та два японські винищувачі F-2.

“Навчання проводилися для зміцнення співпраці у сфері безпеки між Південною Кореєю, США та Японією, щоб стримувати зростаючі ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї.”

Повітряні сили також підкреслили, що мають намір продовжувати проведення таких тристоронніх навчань, спираючись на міцний альянс між Південною Кореєю та США.

Ці навчання відбулися через день після заяви Росії про те, що Північна Корея пообіцяла направити тисячі військових будівельників та саперів до Курської області на заході Росії для допомоги у відбудові, що свідчить про поглиблення військового союзу між двома країнами.