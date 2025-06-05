SpaceX представила найпотужніший супутниковий інтернет-термінал Starlink Performance

Про це йдеться на офіційній сторінці Starlink у соцмережі Х

Компанія SpaceX, заснована мільярдером Ілоном Маском, представила новий супутниковий інтернет-термінал під назвою Starlink Performance. За інформацією, опублікованою на офіційній сторінці Starlink у соцмережі Х, цей термінал вважається найпотужнішим у світі на сьогодні.

Цей пристрій розроблений спеціально для професійного використання в умовах, де звичайне обладнання не може функціонувати. Розробники зазначають, що Starlink Performance має алюмінієвий корпус з класом захисту IP69K та вдосконалений блок живлення.

Щоб підтвердити надійність нового термінала, SpaceX опублікувала відео, на якому видно, що обладнання залишається неушкодженим навіть після приземлення ракети-носія Falcon 9 на відстані кількох метрів.

Термінал здатний витримувати вітри швидкістю понад 270 км/год, температури в діапазоні від -40°C до +60°C, а також сильні вібрації. Він розрахований на 10 років експлуатації, навіть у середовищах з високою корозійною активністю, таких як поблизу морської води.

Цей комплект, виготовлений з алюмінію, спроектовано для забезпечення стабільного зв’язку в екстремальних умовах, під час сильних погодних явищ та в русі.

Покращений блок живлення, що входить до комплекту, може бути встановлений у стандартну стійку і працює як від змінного, так і від постійного струму.

Starlink Performance призначений для використання в умовах підвищеної вібрації, що робить його ідеальним для сільського господарства, будівництва та інших мобільних застосувань. Розробники обіцяють 10-річний термін служби термінала в реальних умовах, а також надають три роки гарантії на антену, що є значним покращенням у порівнянні зі стандартною антеною Starlink у США, яка має лише річну гарантію.

На початку квітня українська компанія Stetman уклала угоду зі шведською компанією Requtech про ліцензійне серійне виробництво супутникових інтернет-терміналів, які можуть стати альтернативою Starlink.