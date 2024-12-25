Співробітники космічної компанії SpaceX подали офіційну петицію на створення нового міста Старбейз (Starbase) в Техасі, де компанія Ілона Маска здійснює свої запуски ракет.

Про це повідомляє The New York Times.

Ідея створення міста стала наступним етапом розширення присутності Маска в Техасі, куди він уже перемістив частину своїх компаній з Каліфорнії.

Згідно з петицією, мешканці майбутнього міста, а наразі на території проживає близько 500 осіб, зможуть провести вибори мера та інших чиновників, зокрема, керівником міста має стати менеджер з безпеки SpaceX Гуннар Мілберн.

Місто буде розташовуватись поряд з пляжем Бока-Чіка, де SpaceX проводить ракетні запуски. Площа майбутнього населеного пункту становитиме близько 4 кв. км.

Генеральний менеджер SpaceX Кетрін Людерс зазначила, що компанія прагне розвивати Старбейз як спільноту, вказавши, що через віддалене розташування, де проживають співробітники, керівництву вже необхідно виконувати функції міської адміністрації, зокрема, організовувати комунальні послуги, медичне обслуговування та освіту.

Суддя округу Кемерон Едді Тревіньо-молодший заявив, що петицію вивчать юридична команда та виборча комісія, і вибори мера можуть відбутися в 2025 році. Мешканці майбутнього міста, такі як Кайєтана Поланко, висловлюють сподівання, що Starbase стане “зразком для нових міст”.