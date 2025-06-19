Вибух Starship на майданчику SpaceX під час підготовки до тесту

Про це повідомляє The Verge.

18 червня, пізно ввечері, на стартовому майданчику SpaceX стався вибух корабля Starship. Це сталося під час підготовки до статичного випробування на вогнестійкість, яке передувало запланованому десятому льотному тесту. Про інцидент повідомляє The Verge.

Спостерігачі з приватної організації NASASpaceflight, що займається новинами про космос, зазначили, що вибух стався до початку випробування, приблизно через 30 хвилин після початку завантаження пального.

Дві години по тому після вибуху на майданчику все ще спостерігалися ознаки пожежі, а камери NASASpaceflight зафіксували терміновий виїзд пожежних служб для ліквідації наслідків.

На даний момент причина вибуху та можливі збитки, завдані випробувальному майданчику, залишаються невідомими.

Компанія SpaceX прокоментувала ситуацію в соцмережі X приблизно через 90 хвилин після вибуху.

“У середу, 18 червня, приблизно о 23:00 за центральним часом, Starship, який готувався до десятого льотного випробування, під час перебування на випробувальному стенді на Starbase, зазнав серйозної аномалії (так компанія зазвичай називає аварійні події – ред.). Протягом всієї операції навколо майданчика підтримувалася безпечна зона, а весь персонал перебував у безпеці та під контролем.” – SpaceX

У SpaceX також зазначили, що “команда Starbase активно працює над забезпеченням безпеки випробувального майданчика та прилеглої території у співпраці з місцевою владою”.

“Мешканцям навколишніх громад нічого не загрожує, і ми просимо людей не намагатися наближатися до цієї території, поки тривають роботи із забезпечення безпеки”, – додали у SpaceX.

Цей інцидент стався після серії вибухів під час сьомого, восьмого та дев’ятого льотних випробувань Starship, які відбулися на початку року.