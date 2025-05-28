Успішний запуск SpaceX Starship із повторним використанням прискорювача

Як повідомляє Twitter-акаунт SpaceX

SpaceX, американська компанія, успішно реалізувала запуск ракети-носія з прототипом космічного корабля Starship в рамках випробувального польоту. Цю подію транслювали на офіційній сторінці компанії у соціальній мережі X.

Запуск відбувся на космодромі Starbase, розташованому в штаті Техас. Важливо зазначити, що два попередні запуски, які відбулися в січні та березні цього року, завершилися втратою космічного корабля. Однак у дев’ятому польоті SpaceX планує провести ряд експериментів, спрямованих на підвищення ефективності Starship, а також вивести на орбіту вісім симуляторів супутників системи зв’язку Starlink.

Цей запуск відзначився повторним використанням прискорювача Super Heavy, який вже застосовувався під час сьомого польоту. Тоді, незважаючи на втрату корабля, компанія змогла успішно захопити прискорювач під час його повернення на спеціальну платформу.

Після відокремлення від ракети-носія, прискорювач має приземлитися на воду в Мексиканській затоці. Загальна тривалість польоту Starship запланована на приблизно одну годину, після чого корабель повинен здійснити приводнення в Індійському океані.

Цей запуск є важливим етапом у розвитку космічних технологій SpaceX, демонструючи прагнення компанії до багаторазового використання компонентів ракети. Це, в свою чергу, сприяє зниженню витрат на космічні польоти та підвищенню їх надійності.