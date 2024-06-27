Про це пише Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони США.
За даними видання, російські постачальники “лівих” терміналів Starlink для використання в війні знижують на них ціни, розширюють спектр послуг і навіть пропонують унікальну систему шифрування, яка нібито блокує відстеження обладнання, що використовується незаконно.
З того часу, як стало відомо про використання терміналів Starlink на окупованих територіях України, SpaceX намагається діяти на випередження та активно “надає інформацію для розслідування, а також відмовляє в обслуговуванні” апаратури, повідомила заступник міністра оборони США Аманда Дорі у листі сенатору-демократу Елізабет Воррен, з яким ознайомився Bloomberg.
З’ясувалося, що приблизно один із 100 терміналів Starlink в Україні (включаючи окуповані території), працює незаконно. Обслуговування кількох сотень таких терміналів було припинено, повідомила Дорі.
Загалом в Україні, за її словами, десятки тисяч терміналів Starlink, які надані SpaceX чи Пентагоном, передані іншими країнами чи куплені українськими фізособами та організаціями.
Сенатори вимагають від Пентагону та SpaceX розібратися з тим, як Starlink потрапляє у зону конфлікту, та завадити використанню цього зв’язку Росією.
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