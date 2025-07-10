Конференція з відновлення України 2026 у Польщі – оголошення Педро Санчеса

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що у 2026 році конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) відбудеться на території Польщі. Цю інформацію повідомила кореспондентка.

“Дякую премʼєр-міністру Туску за організацію наступної конференції у 2026 році. Ми сподіваємося, що до того часу цей кошмар закінчиться.” – Педро Санчес

Санчес зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Іспанія надає Україні “тверду і тривалу” підтримку. З 2022 року країна виділила близько трьох мільярдів євро на військову допомогу, а також 110 мільйонів євро на гуманітарні потреби, включаючи будівництво притулків для дітей та вчителів, а також підтримку мобільних пологових будинків. Окрім цього, Іспанія надала 840 мільйонів євро у вигляді фінансової допомоги.

“Забезпечення безпечного середовища для переміщених українців також є головним пріоритетом для мого уряду. Іспанія приймає четверту за чисельністю громаду переміщених осіб в Європейському Союзі, в якій проживає понад 245 тисяч українців.” – Педро Санчес

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025) проходитиме з 10 по 11 липня. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції відбулися в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади. Основна мета конференції – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.

Президент України прибув до Рима 9 липня. Того ж дня він провів зустріч із Папою Римським Левом XIV, спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом, а також з президентом Італії Серджо Маттареллою.