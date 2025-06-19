Іспанія відмовилася підвищувати військові витрати НАТО до 5% ВВП

Про це іспанський суспільний мовник RTVE

Іспанський уряд відхилив пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте про підвищення витрат на оборону до 5% від ВВП до 2032 року. Цю інформацію оприлюднив іспанський державний мовник RTVE.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес надіслав спеціального листа Рютте, в якому зазначив, що

“зобов’язання щодо цілі в 5% є контрпродуктивним”.

Санчес підкреслив, що Іспанія залишається “повністю відданою НАТО” і запевнив, що Мадрид “продовжуватиме виконувати свої зобов’язання в найближчі роки” та “активно сприятиме архітектурі європейської безпеки”. Він також додав, що

“Проте Іспанія не може взяти на себе зобов’язання щодо конкретного показника витрат з погляду ВВП на цьому саміті”.

Санчес вже пообіцяв своїм партнерам підвищити військові витрати до 2%. За даними RTVE, цього року Іспанія витратила на оборону близько 10,5 мільярда євро більше.

У квітні 2025 року Санчес оголосив про намір збільшити витрати на оборону з 1,4% до 2% до кінця року, але попередив, що не готовий перевищувати цей показник, згідно з інформацією Bloomberg.

Варто зазначити, що 24 червня в рамках саміту НАТО в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Підвищення витрат на оборону в НАТО: деталі

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни-члени НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від свого ВВП, підкреслюючи, що більшість держав не виконують навіть попередньо узгоджений показник у 2%. За його словами, США покривають цю різницю, що є “несправедливо”.

5 червня міністр оборони США Піт Гегсет, перебуваючи в Брюсселі, заявив, що країни НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті G7 в Канаді зазначив, що всі країни-члени НАТО досягнуть встановленого Альянсом орієнтиру у 2% ВВП на оборону до кінця 2025 року.

Деякі країни НАТО, особливо ті, що межують з Росією, підтримують ідею підвищення витрат до 5%. Однак інші, такі як Іспанія, Італія та Португалія, висловили сумніви щодо цієї мети та термінів її реалізації, згідно з інформацією Bloomberg.