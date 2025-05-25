Іспанія не підтримує вимогу Трампа про оборонні витрати НАТО

Про це пише газета Financial Times, посилаючись на посадовців, обізнаних у цьому питанні.

Іспанія залишається єдиною великою країною НАТО, яка досі не висловила підтримки вимозі колишнього президента США Дональда Трампа про підвищення витрат на оборону до 5% від ВВП до 2032 року. Цю інформацію повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією.

Мадрид відчуває значний тиск, щоб взяти на себе зобов’язання щодо досягнення цієї мети, що дозволить оголосити про виконання зобов’язань усіма членами НАТО на зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в Брюсселі 5 червня.

Трамп наполягає на тому, щоб країни НАТО підвищили свої оборонні витрати до 5% ВВП, погрожуючи в іншому випадку припиненням американського захисту. Дипломати Альянсу намагаються досягти одностайної підтримки цієї ініціативи перед самітом лідерів НАТО, запланованим на 24 червня в Гаазі.

Багато учасників сподіваються, що на саміті Трамп підтвердить обіцянки країн-членів щодо збільшення оборонних витрат і гарантії безпеки США для Європи. Раніше держсекретар США Марко Рубіо закликав Іспанію приєднатися до союзників у виділенні 5% ВВП на оборону під час зустрічі з іспанським міністром закордонних справ у Вашингтоні.

Проте іспанський уряд, очолюваний соціалістами, відмовляється публічно підтримувати цю вимогу. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підкреслив, що країна вже вжила значних заходів для досягнення рівня у 2% ВВП, і тепер дискусії мають зосереджуватися на розвитку оборонних спроможностей.

Нагадаємо, що в січні 2024 року Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% ВВП, зазначаючи, що більшість з них навіть не досягають раніше встановленого порогу у 2%. За його словами, США покривають цю різницю, що є несправедливим для американських платників податків.