Педро Санчес оголосив нові антикорупційні заходи в Іспанії

Як заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес у парламенті країни, про що йдеться у його відеозаяві
Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про впровадження 15 нових заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією в країні. Серед ініціатив – створення антикорупційного агентства та спеціалізованого суду. Ці новини з’явилися на фоні обшуків у партії Санчеса, пов’язаних із корупційними злочинами серед високопосадовців, які стали відомі 20 червня.
Під час свого виступу в парламенті, Педро Санчес представив план реформ, до якого входять:
- зміни в законодавстві для захисту осіб, які повідомляють про корупцію;
- створення незалежного антикорупційного агентства та судів;
- впровадження технологій штучного інтелекту для автоматичного виявлення аномалій у державних контрактах;
- обов’язкове декларування пожертв і подарунків від 2,5 тисяч євро для партій та посадовців (раніше ця сума становила 25 тисяч євро);
- збільшення термінів ув’язнення для осіб, звинувачених у корупції, на 1,3 рази від чинних строків;
- встановлення 15-річного терміну абсолютної дискваліфікації для посадовців, які були звинувачені у корупції;
- відновлення відповідальності за неналежне управління державними активами.
Санчес підкреслив, що корупція в Іспанії “не є системною”, хоча все ще має місце.
“Більшість державних службовців чесні та працюють добросовісно, як і підприємства, які здебільшого конкурують у рамках правил.”
Він також зазначив, що не має наміру йти у відставку через виявлену корупцію у своїй партії.
20 червня стало відомо, що поліція Іспанії проводить розслідування щодо корупційних дій топпосадовця Соціалістичної робітничої партії (PSOE) Сантоса Сердана та ексміністра транспорту Хосе Луїса Абалоса. Премʼєр-міністр Санчес є членом PSOE.
Санчес відмовився подавати у відставку через розслідування і підтвердив свій намір балотуватися на посаду премʼєр-міністра у 2027 році.
5 липня премʼєр-міністр оголосив про проведення реформ у Соціалістичній робітничій партії. Загалом планується 13 реформ, серед яких випадкові перевірки майна посадовців партії, звіти про виконання податкових зобов’язань та контроль за виконанням рішень, ухвалених топпосадовцями.
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