Педро Санчес оголосив нові антикорупційні заходи в Іспанії

Як заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес у парламенті країни, про що йдеться у його відеозаяві

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про впровадження 15 нових заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією в країні. Серед ініціатив – створення антикорупційного агентства та спеціалізованого суду. Ці новини з’явилися на фоні обшуків у партії Санчеса, пов’язаних із корупційними злочинами серед високопосадовців, які стали відомі 20 червня.

Під час свого виступу в парламенті, Педро Санчес представив план реформ, до якого входять:

зміни в законодавстві для захисту осіб, які повідомляють про корупцію;

створення незалежного антикорупційного агентства та судів;

впровадження технологій штучного інтелекту для автоматичного виявлення аномалій у державних контрактах;

обов’язкове декларування пожертв і подарунків від 2,5 тисяч євро для партій та посадовців (раніше ця сума становила 25 тисяч євро);

збільшення термінів ув’язнення для осіб, звинувачених у корупції, на 1,3 рази від чинних строків;

встановлення 15-річного терміну абсолютної дискваліфікації для посадовців, які були звинувачені у корупції;

відновлення відповідальності за неналежне управління державними активами.

Санчес підкреслив, що корупція в Іспанії “не є системною”, хоча все ще має місце.

“Більшість державних службовців чесні та працюють добросовісно, ​​як і підприємства, які здебільшого конкурують у рамках правил.” – Педро Санчес

Він також зазначив, що не має наміру йти у відставку через виявлену корупцію у своїй партії.

20 червня стало відомо, що поліція Іспанії проводить розслідування щодо корупційних дій топпосадовця Соціалістичної робітничої партії (PSOE) Сантоса Сердана та ексміністра транспорту Хосе Луїса Абалоса. Премʼєр-міністр Санчес є членом PSOE.

Санчес відмовився подавати у відставку через розслідування і підтвердив свій намір балотуватися на посаду премʼєр-міністра у 2027 році.

5 липня премʼєр-міністр оголосив про проведення реформ у Соціалістичній робітничій партії. Загалом планується 13 реформ, серед яких випадкові перевірки майна посадовців партії, звіти про виконання податкових зобов’язань та контроль за виконанням рішень, ухвалених топпосадовцями.