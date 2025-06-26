Іспанія і Трамп: конфлікт через оборонні витрати та торгові тарифи

Про це повідомляє Financial Times.

Уряд Іспанії, очолюваний прем’єр-міністром Педро Санчесом, не відчуває занепокоєння через погрози президента США Дональда Трампа щодо підвищення тарифів на іспанські експортні товари. Це сталося після того, як Санчес відмовився збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з інформацією видання, Педро Санчес може свідомо провокувати Трампа, оскільки не сприймає загрозу підвищення тарифів як серйозну. Будь-які нові тарифи США на товари, які Іспанія виробляє у великих обсягах, такі як залізо, алюміній та автомобілі, також вплинуть на інші 26 країн-членів ЄС, включаючи ті, які вже погодилися на 5-відсоткову ціль Трампа в рамках НАТО.

Конфлікт між Санчесом та адміністрацією Трампа не обмежується лише питаннями оборони. Прем’єр-міністр Іспанії також викликав невдоволення Трампа, критикуючи дії Ізраїлю в Газі та виступаючи проти великих IT-компаній Кремнієвої долини. Крім того, Санчес підтримує тісні зв’язки з Китаєм, що змусило Трампа назвати Іспанію “країною БРІКС”.

Financial Times зазначає, що публічні провокації з боку Трампа можуть бути спробою Санчеса відвернути увагу від корупційного скандалу, що стосується його партії. 20 червня стало відомо, що поліція Іспанії розслідує справу про корупцію, пов’язану з топпосадовцем Соціалістичної робітничої партії (PSOE) Сантосом Серданом та ексміністром транспорту Хосе Луїсом Абалосом.

Незважаючи на скандал та заклики до відставки, прем’єр-міністр Санчес підтвердив намір балотуватися на новий термін у 2027 році після завершення свого поточного терміну. Він відкидає можливість відставки уряду та проведення дострокових виборів.

25 червня, під час саміту НАТО в Гаазі, Трамп заявив, що змусить Іспанію “заплатити” за відмову від підвищення витрат на оборону до 5% ВВП. Президент США підкреслив, що Америка підвищить тарифи на імпорт з Іспанії, якщо країна не виконає вимоги щодо оборонних витрат.

“Іспанія єдина країна, яка відмовляється платити (за оборону – ред.). Тому я змушу вас платити за торгівлю. Думаю, ми піднімемо тарифи для Іспанії вдвічі. Ми змусимо вас заплатити.” – Дональд Трамп

На саміті НАТО 24 та 25 червня було ухвалено рішення про збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року. Країни альянсу планують витрачати 3,5% ВВП на оборонні потреби та 1,5% ВВП на захист критичної інфраструктури, оборону мереж, готовність цивільного суспільства, інновації та розвиток оборонно-промислової бази.