Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку безпілотників на Запорізьку атомну станцію, що вже два роки перебуває в окупації росіян.
“Це серйозна ескалація загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької атомної електростанції. Такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені”, – сказав він.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку безпілотників на Запорізьку атомну станцію, що вже два роки перебуває в окупації росіян. МАГАТЕ назвало ситуацію “серйозною ескалацією”, а Росія – “безпрецедентною атакою”. Україна свою причетність заперечує.
За даними міжнародних експертів, наліт декількох БПЛА відбувся 7 квітня. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що найбільша атомна електростанція в Європі стала “прямою мішенню” військових дій вперше з листопада 2022 року.
“Це серйозна ескалація загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької атомної електростанції. Такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені”, – сказав він.
Водночас очільник науково-аналітичної секції Українського ядерного товариства Костянтин Сімейко сказав ВВС, що корпус реактора не міг зазнати серйозних пошкоджень від БПЛА,
“Хочу заспокоїти всіх, сама оболонка корпусу реактора дуже міцна і розрахована на падіння важкого літака, тому вона має стримувати удар безпілотника”.
Але на території ЗАЕС, вказує фахівець, є об’єкти, які менш захищені і теоретично можуть постраждати від удару навіть безпілотника. Тим більш, якщо він нестиме достатню кількість вибухівки.
“Там є сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. І там, на жаль, немає такого захисту як на самому корпусі реактора”, – зазначив Сімейко.
В такій ситуації не можна виключати витік радіації при пошкодженні оболонки цього сховища, наголошує експерт.
Загалом, резюмує він, інспектори МАГАТЕ, що мали б слідкувати за безпекою на ЗАЕС, не мають достатньо важелів впливу на росіян, які своєю поведінкою, зокрема, розміщенням військової техніки і боєприпасів, ставлять атомну станцію під постійну загрозу.
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