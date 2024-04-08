За даними міжнародних експертів, наліт декількох БПЛА відбувся 7 квітня. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що найбільша атомна електростанція в Європі стала “прямою мішенню” військових дій вперше з листопада 2022 року.

“Це серйозна ескалація загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької атомної електростанції. Такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені”, – сказав він.

Водночас очільник науково-аналітичної секції Українського ядерного товариства Костянтин Сімейко сказав ВВС, що корпус реактора не міг зазнати серйозних пошкоджень від БПЛА,

“Хочу заспокоїти всіх, сама оболонка корпусу реактора дуже міцна і розрахована на падіння важкого літака, тому вона має стримувати удар безпілотника”.

Але на території ЗАЕС, вказує фахівець, є об’єкти, які менш захищені і теоретично можуть постраждати від удару навіть безпілотника. Тим більш, якщо він нестиме достатню кількість вибухівки.

“Там є сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. І там, на жаль, немає такого захисту як на самому корпусі реактора”, – зазначив Сімейко.

В такій ситуації не можна виключати витік радіації при пошкодженні оболонки цього сховища, наголошує експерт.

Загалом, резюмує він, інспектори МАГАТЕ, що мали б слідкувати за безпекою на ЗАЕС, не мають достатньо важелів впливу на росіян, які своєю поведінкою, зокрема, розміщенням військової техніки і боєприпасів, ставлять атомну станцію під постійну загрозу.