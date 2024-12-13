Служба безпеки України створила офіційний чатбот "Спали ФСБешника" у Telegram, щоб протидіяти спробам російських спецслужб завербувати українців для підпалів, терактів чи мінувань.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що бот створили саме у telegram, адже російські вербувальники найчастіше використовують його для залучення українською молоді та неповнолітніх до співпраці.

“Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування – одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни!” — наголосили у СБУ.

Як працює чатбот

Перейдіть за посиланням t.me/spaly_fsb_bot .

. Опишіть ситуацію, в якій вас або ваших знайомих намагалися завербувати, та додайте деталі: контакти вербувальників і суть їхніх вимог.

У СБУ зауважили, всі повідомлення будуть опрацьовані з повною конфіденційністю співробітниками служби.

Також нагадали, що за виконання таких злочинів, як теракти чи диверсії, законодавство України передбачає до 10 років ув’язнення, починаючи з 14-річного віку.