Служба безпеки України разом із кінорежисером Любомиром Левицьким представила соціальний відеоролик "Спали ФСБшника", який є частиною масштабної інформаційної кампанії, спрямованої на захист української молоді від вербування російськими спецслужбами.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У ролику показано історію двох неповнолітніх, які погодилися на пропозицію російських кураторів здійснити злочин, але були затримані.

Російські спецслужби активно використовують соцмережі та месенджери, пропонуючи “підробітки”, для вербування підлітків до виконання злочинів, таких як підпали автомобілів ЗСУ, державних установ, закладення вибухівки та інші диверсії, спрямовані проти українських захисників та громадян.

Відео та меседжі кампанії акцентують увагу на тому, що такі дії є тероризмом, за який передбачена сувора кримінальна відповідальність, навіть для неповнолітніх.

“Протягом 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні. Фактично українські правоохоронці знаходять усіх виконавців злочинів. І замість “легких грошей” фігуранти отримують підозру від СБУ і перспективу тюремного ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.

СБУ закликає молодь повідомляти про спроби вербувань через чат-бот “Спали ФСБшника” (t.me/spaly_fsb_bot). Для цього потрібно вказати деталі та контакт особи, яка схиляє до злочину.

Інформація перевіряється конфіденційно. З початку грудня 2024 року чат-бот отримав понад 1300 повідомлень про спроби вербування для дестабілізації ситуації в Україні.