Причини масштабного блекауту в Іспанії: звіт уряду

Про це іспанське видання El Pais

Іспанський уряд оприлюднив звіт, що підсумовує причини масштабного блекауту, який стався наприкінці квітня. Влада звинуватила оператора електромережі Red Electrica та виробників електроенергії, відкинувши версію про можливу кібератаку. Цю інформацію повідомило іспанське видання El Pais.

Віцепрем’єрка та міністерка з питань екологічної трансформації Сара Аагесен зазначила, що Red Electrica не забезпечила необхідний рівень генерації для контролю перенапруги, що в свою чергу призвело до відключення всієї енергосистеми. Вона підкреслила, що в енергомережі країни є “більш ніж достатньо” резервів для уникнення таких ситуацій.

Крім того, уряд Іспанії вказав на “неналежні” дії електрогенеруючих компаній. Зокрема, синхронні електростанції не змогли адекватно поглинути напругу, що сприяло виникненню перенапруги та, в результаті, вимкненню електроенергії. Деякі електростанції, які відключилися через перенапругу, не повинні були цього робити відповідно до вимог системи.

Хоча частина інформації залишилася конфіденційною, Аагесен розкритикувала найбільших енергопостачальників, таких як Iberdrola, Endesa, Naturgy та EDP, які контролюють значну частину генерації в Іспанії.

Згідно з висновками урядової комісії, блекаут став наслідком комбінації факторів: неправильна оцінка попиту, планування Red Electrica та несвоєчасні дії електровиробників.

Влада також підкреслила, що цей звіт “не є судовим вироком”, тому питання про відставки, зокрема керівниці Red Electrica Беатріс Корредор, наразі не розглядаються.

28 квітня в Іспанії, Португалії та частині Франції відбулися масові відключення електроенергії, що призвело до перебоїв у роботі громадського транспорту, аеропортів, світлофорів та лікарень. Також частково вийшов з ладу мобільний зв’язок.

30 квітня національний суд Іспанії оголосив про засекречення розслідування причин блекауту в країні.