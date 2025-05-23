Вбивство Андрія Портнова в Іспанії: поліція розслідує замовний напад

Про це пише El Pais.

Іспанська поліція вважає, що вбивство Андрія Портнова, колишнього заступника голови Адміністрації президента України за часів Віктора Януковича, є замовним. За інформацією, отриманою з іспанських джерел, злочин було скоєно найманими вбивцями.

Відомо, що стрілець діяв самостійно і не намагався втекти на мотоциклі чи в метро. Поліцейські вважають, що нападник, який здійснив дев’ять пострілів, планував втечу на автомобілі разом з можливими спільниками, оскільки на місці злочину було знайдено дев’ять гільз.

Напад стався, коли Портнов підходив до свого автомобіля “Мерседес”, припаркованого неподалік школи, куди він відводив своїх дочок. Нападник, одягнений у темний спортивний одяг і з прихованим обличчям, підійшов до нього ззаду.

Після скоєння злочину кілер втік пішки і зник у лісі Каса-де-Кампо. Слідчі наразі аналізують записи з камер відеоспостереження, щоб з’ясувати всі деталі події.

Поліція розглядає кілька версій вбивства, включаючи політичні мотиви, борги або тіньові ділові зв’язки. Правоохоронці ретельно досліджують як недавнє, так і минуле життя Портнова в пошуках будь-яких підказок, які можуть допомогти у розслідуванні.

Відомо, що вбивство сталося біля школи в Мадриді між 8:45 та 9:15 ранку 21 травня. Портнов отримав кілька вогнепальних поранень під час посадки в автомобіль, що призвело до його смерті.

Очевидці чули від 5 до 6 пострілів, і, за попередніми даними, нападників могло бути кілька. Важливо зазначити, що жодна дитина зі школи, яку відвідують доньки Портнова, не постраждала під час інциденту.