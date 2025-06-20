Корупційний скандал у Іспанії: розслідування проти лідерів PSOE

Про це повідомлює Reuters.

У Іспанії поліція розпочала розслідування, яке стосується корупційних схем, пов’язаних із високопосадовцями Соціалістичної робітничої партії (PSOE), зокрема Сантосом Серданом та колишнім міністром транспорту Хосе Луїсом Абалосом. Цю інформацію підтверджує агентство Reuters.

Згідно з даними, правоохоронці підозрюють Сердана та Абалоса у можливому отриманні хабарів за надання преференцій підрядникам у дорожньому департаменті Міністерства транспорту. Вони нібито отримували кошти за державні контракти, які надавалися певним компаніям.

Поліція вже розпочала перевірку понад 500 банківських рахунків, які можуть бути пов’язані з цією справою. Суд Іспанії надав дозвіл на доступ до електронної пошти Сантоса Сердана, що стало підставою для обшуку в офісі Соціалістичної робітничої партії 20 червня.

У зв’язку з цим скандалом Сантос Сердан вирішив піти у відставку з керівної посади в партії, а Хосе Луїс Абалос залишив свою посаду міністра транспорту. Обидва мають дати свідчення у суді наприкінці червня.

Премʼєр-міністр Педро Санчес, який також є членом PSOE, стикається з вимогами партійного керівництва провести дострокові вибори через падіння популярності на фоні корупційного скандалу.