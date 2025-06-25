Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України: остаточний статут

Наступнісно, що фінальну версію статуту спеціального трибуналу щодо злочину агресọї проти України, засначіває Рада Івропи Ради ЄвропиМ

На сайті Ради Європи опубліковано остаточну версію статуту Спеціального трибуналу, що розглядає злочин агресії проти України. Цей документ став результатом понад двох років роботи української делегації. Про це повідомила Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента, у своїй публікації в Facebook.

“Можемо презентувати результат: Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – готовий. Це історичне досягнення не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права. Документ, який дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну.” – Ірина Мудра

Серед основних положень статуту – відсутність імунітетів для агресорів. Це означає, що прокурор трибуналу зможе висувати обвинувачення проти вищого керівництва Росії, включаючи президента, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ. Вироки та заочні засудження стануть можливими після втрати ними своїх посад.

Спеціальний трибунал матиме статус міжнародного органу, а не гібридної чи національної структури. Він діятиме від імені світової спільноти, керуючись виключно нормами міжнародного права.

Правове визначення злочину агресії базується на статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та доповнене критеріями з резолюції 3314 Генеральної Асамблеї ООН. Ірина Мудра зазначила, що поняття злочину є чітким, а відповідальність – невідворотною.

Спеціальний трибунал не буде конкурувати з Міжнародним кримінальним судом (МКС), а доповнюватиме його діяльність. Провадження можуть відбуватися паралельно, а у разі передачі обвинуваченого до МКС, процес у трибуналі призупиняється.

Документ також передбачає можливість проведення заочних процесів (in absentia), що дозволить отримувати вироки без присутності обвинувачених. Це стосується політичного та військового керівництва Росії, а також потенційно Білорусі та КНДР.

“Створення Спецтрибуналу – це шанс на перше офіційне міжнародне визнання злочину агресії з боку рф ще з 2014 року. Його обвинувальні акти стануть юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли і як.” – Ірина Мудра

25 червня Україна та Рада Європи підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України. Президент Володимир Зеленський підпише документ від України, а генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе – від Ради Європи.

Розширена часткова угода дозволить країнам-членам і не членам Ради Європи, включаючи ЄС, підтримувати роботу трибуналу, який переслідуватиме вищих посадовців Росії за злочин агресії, що полягає у прийнятті рішення про застосування збройної сили проти іншої держави з порушенням Статуту ООН.

Парламентська асамблея НАТО ще у листопаді 2022 року визнала Росію державою-терористом і підтримала створення спеціального трибуналу за фактом агресії. Однак це рішення має бути підтримане національними парламентами країн.

Верховна Рада України у листопаді 2023 року ухвалила закон про Реєстр збитків, завданих Росією, що сприяє захисту прав громадян та формуванню механізмів компенсацій. У березні 2024 року в Києві відкрили Офіс реєстру збитків, де почнуть приймати заявки на компенсації за знищене житло.

9 травня 2025 року міністри закордонних справ ЄС схвалили запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії військово-політичного керівництва Росії проти України. Трибунал працюватиме у Гаазі, а перші рішення очікуються вже у 2026 році.

14 травня Рада Європи офіційно підтримала створення цього трибуналу. До Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу (Core Group) входять понад 40 країн.