Минула третя доба протестних акцій у відповідь на заяву прем'єр-міністра Грузії про зупинення переговорів щодо вступу до ЄС. Станом на ранок неділі, 1 грудня, протест у Тбілісі триває.

Про це повідомляє місцеве видання “Новини-Грузія”.

Зазначається, що після кількох серій атак із водометами та сльозогінним газом, учасники протесту поступово відступили з головного проспекту Руставелі й зараз перебувають біля будівлі першого корпусу Тбіліського держуніверситету, де кілька днів тому було розігнано наметове містечко.

Як повідомляє Telegram-канал «Джавахадзе!», сьогодні вночі поліція масово не займалася показовим побиттям протестувальників.

«Після вчорашніх кадрів, коли поліцейський з ноги б’є по голові протестувальника, очевидно, поліції було віддано наказ: діяти в рамках закону. .. Сьогодні двоє протестувальників із грузинськими прапорами демонстративно пішли на ланцюг поліцейських. І тільки поліцейські підлетіли до них, почувся наказ: відпустити! Навколо було 20 камер, і черговий скандал був ні до чого начальству», — йдеться у дописі.

Зауважимо, що акції протесту також відбулися в інших містах, зокрема Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві. Учасники закликають до солідарності з затриманими активістами й висловлюють невдоволення курсом влади, що, на їхню думку, віддаляє країну від вступу до ЄС.