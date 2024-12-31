Про це повідомила пресслужба ГУР МО.
Зазначається, що в бою у Чорному морі був знищений російський гелікоптер Мі-8 внаслідок ракетного удару ракетами Р-73 “SeeDragon”. Це сталося поблизу мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму.
У розвідці зауважили, ще один ворожий вертоліт отримав вогневе ураження, але зміг дістатись до аеродрому базування.
“Боротьба триває! З прийдешнім Новим 2025 роком! Слава Україні!” — резюмували розвідники.
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