Сьогодні, 31 грудня, спецпідрозділ Головного управління розвідки "Group 13" вперше в історії застосував ударний морський дрон Magura V5 з ракетним озброєнням для ураження повітряної цілі.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Зазначається, що в бою у Чорному морі був знищений російський гелікоптер Мі-8 внаслідок ракетного удару ракетами Р-73 “SeeDragon”. Це сталося поблизу мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму.

У розвідці зауважили, ще один ворожий вертоліт отримав вогневе ураження, але зміг дістатись до аеродрому базування.