Спеціальний посланець щодо війни в Україні, Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп призначив на цю посаду, переніс запланований візит до Києва та інших європейських столиць.

Про це пише Reuters.

Як зазначається у виданні, Келлог планував відвідати Київ на початку січня для зустрічі з українським керівництвом.

Крім того, його команда працювала над організацією перемовин з офіційними особами у Римі та Парижі.

Проте цей візит, який міг стати першим контактом нової адміністрації Трампа з Україною після виборів, наразі відкладено. Очікується, що Келлог приїде в Україну після інавгурації Дональда Трампа, але точну дату візиту ще не визначено.

Причини перенесення поїздки поки що залишаються невідомими.