Про це пише Reuters.
Як зазначається у виданні, Келлог планував відвідати Київ на початку січня для зустрічі з українським керівництвом.
Крім того, його команда працювала над організацією перемовин з офіційними особами у Римі та Парижі.
Проте цей візит, який міг стати першим контактом нової адміністрації Трампа з Україною після виборів, наразі відкладено. Очікується, що Келлог приїде в Україну після інавгурації Дональда Трампа, але точну дату візиту ще не визначено.
Причини перенесення поїздки поки що залишаються невідомими.
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